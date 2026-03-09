Sannio | il PD cerca Mastella per uscire dallo stallo elettorale

Nel Sannio, il Partito Democratico sta valutando la possibilità di avvicinarsi a Clemente Mastella per superare l’impasse elettorale. La discussione riguarda una possibile collaborazione tra le due forze politiche, mentre le trattative sono in corso. Nessuna decisione ufficiale è stata ancora annunciata e gli incontri tra i rappresentanti sono in corso per definire i prossimi passi.

La dinamica politica nel Sannio si sta orientando verso una possibile convergenza tra il Partito Democratico locale e la formazione di Clemente Mastella. L’analisi suggerisce che il leader di Noi di Centro rappresenta l’alleato più adatto per il PD sannita, non tanto per forza numerica immediata, ma per la natura stessa della sua leadership personale. Mentre il gruppo dirigente del PD locale sembra bloccato in una logica di sopravvivenza interna, la collaborazione con Mastella potrebbe sbloccare una nuova fase politica, permettendo al partito nazionale di recuperare terreno su un territorio dove ha subito sconfitte ripetute. La situazione attuale vede il PD sannita in una condizione di stallo, avendo perso tutte le elezioni possibili negli ultimi anni. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Sannio: il PD cerca Mastella per uscire dallo stallo elettorale Produzione in calo, migliora il fatturato. Investimenti per uscire dallo stallo: il comparto manifatturiero ci credeLa produzione industriale e l’utilizzo degli impianti rallentano, anche se ci sono differenze tra i diversi comparti, e gli scenari futuri impongono... Leggi anche: Il 2025 politico del Sannio: Mastella mattatore indiscusso, centrodestra inesistente e ‘harakiri’ PD Aggiornamenti e notizie su Sannio il PD cerca Mastella per uscire.... Temi più discussi: Giuseppe Addabbo lascia il PD: Confermo adesione a Sannio Bene Comune; Politica - ROSA RAZZANO (PD): Amministrative a Benevento: il nodo della coerenza; Cesaro e Alaia (IV– Casa Riformista): Subito chiarezza dal PD. No inciuci con il Centrodestra nel Sannio; Consiglio Provinciale di Benevento, Valentino (PD): Responsabilità e dialogo nella nuova fase. Giuditta (NdC): Puzza di inciucio nel Sannio, così alleanze in discussioneVertici PD facciano chiarezza ... msn.com Pd Sannio, Razzano e Cacciano contro Pepe«Nella mattina di ieri sono state rese pubbliche le dichiarazioni di Antonella Pepe, componente della Direzione Nazionale del PD, che chiama direttamente in causa i dirigenti provinciali sanniti ... ilmattino.it Benevento | Museo del Sannio - facebook.com facebook