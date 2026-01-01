Il 2025 politico del Sannio | Mastella mattatore indiscusso centrodestra inesistente e ‘harakiri’ PD

Il 2025 politico nel Sannio si caratterizza per un quadro di fragile equilibrio tra le forze in campo. Mastella si conferma figura centrale, mentre il centrodestra appare indebolito e privo di una reale aggregazione. Il Partito Democratico, invece, sembra aver compiuto scelte che ne compromettono ulteriormente la posizione. In questo contesto, il panorama politico locale si presenta come un insieme di dinamiche complesse e incerte, segnate da scelte strategiche e mutamenti improvvisi.

Il 2025 politico del Sannio è stato un anno di equilibri precari. Apparenti. Mai scontati. Si è votato. Le Elezioni Regionali hanno rimesso tutto in movimento, riportando la politica vera al centro della scena. Non quella dei comunicati, ma quella dei numeri. Delle preferenze. Dei territori. Il Sannio, nonostante continui a rappresentare una quota assolutamente marginale in consiglio regionale (solo 2 rappresentanti), ha contato più di quanto qualcuno fosse disposto ad ammettere. Non abbastanza da ribaltare il tavolo, ma abbastanza da sedercisi con voce più alta. In questo scenario, Clemente Mastella ha continuato a fare ciò che gli riesce meglio: occupare la scena.

