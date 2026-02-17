Produzione in calo migliora il fatturato Investimenti per uscire dallo stallo | il comparto manifatturiero ci crede

La produzione industriale ha registrato un calo, causato dalla diminuzione dell’attività e dall’aumento dei costi delle materie prime. Nonostante questa frenata, le aziende del settore manifatturiero sono ottimiste e puntano sugli investimenti per superare lo stallo. Alcune imprese hanno già avviato piani di espansione, sperando di recuperare competitività sul mercato internazionale.

La produzione industriale e l’ utilizzo degli impianti rallentano, anche se ci sono differenze tra i diversi comparti, e gli scenari futuri impongono prudenza soprattutto per gli effetti dei dazi statunitensi: per tutti i settori, invece, il fatturato risulta in leggero miglioramento. Dicono questo i dati dell’ultimo trimestre 2025 che riguardano l’attività manifatturiera dell’ Alto Milanese comunicati dalla locale Confindustria e che concludono un anno caratterizzato da numerose tensioni sui mercati internazionali. Nel confronto con l’anno precedente, solo il 21% delle imprese intervistate ha segnalato un incremento dei ricavi, a fronte del 51% che dichiara una diminuzione. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Produzione in calo, migliora il fatturato. Investimenti per uscire dallo stallo: il comparto manifatturiero ci crede Manifatturiero, per le industrie piacentine bilancio meno critico: a settembre fatturato in calo del 2,4% A settembre, il settore manifatturiero delle industrie piacentine mostra un calo del 2,4% nel fatturato, segnando un miglioramento rispetto alla prima metà dell'anno. Industria italiana in crisi, il 2026 parte male. Istat: in calo produzione e fatturato Il 2026 inizia con brutte notizie per l’industria italiana. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Produzione in calo, migliora il fatturato. Investimenti per uscire dallo stallo: il comparto manifatturiero ci crede; UNIMPRESA * INDUSTRIA: PRODUZIONE IN CALO A DICEMBRE, ITALIA -0,3% CONTRO GERMANIA -1,9% E SPAGNA -2,5%; Tra dazi e caro energia, l’Alto Milanese rallenta. Moda e Meccanica in calo, cresce il Chimico-plastico; Themis Gen 2.5 migliora la manipolazione in movimento nei robot umanoidi. Produzione in calo, migliora il fatturato. Investimenti per uscire dallo stallo: il comparto manifatturiero ci credeSolo il 21% delle aziende ha registrato un aumento dei ricavi e per il 2026 il 46% stima livelli invariati. Il 62% grazie al Pnrr intende però potenziare l’attività. Dal Chimico-materie plastiche i se ... ilgiorno.it Area Euro, produzione industriale in calo a dicembreLa produzione industriale dell’area euro ha subito un calo dell’1,4% a dicembre, con l’Unione Europea che registra una diminuzione dello 0,8%. In Italia, il calo è stato dello 0,4% rispetto a novembre ... borse.it Produzione industriale a Brescia: +0,8% dopo due anni di calo x.com Qualcuno sa dirmi perché in una giornata di pieno sole questo calo di produzione e una curva un po' strana Il giorno prima oltretutto era nuvoloso e ho raggiunto i 4kw di picco . Ho un impianto da 4.5 kW e un inverter da 5kw collegato tutto in un unica stringa - facebook.com facebook