Sanità Di Marco m5s | Al sacco una nuova risonanza magnetica è ferma da cinque mesi

Nicola Di Marco denuncia che una nuova risonanza magnetica all’ospedale Sacco di Milano resta inutilizzata da cinque mesi. La causa, secondo il capogruppo M5s Lombardia, è un ritardo nella messa in funzione del macchinario, nonostante l’installazione fosse completata. Di Marco ha chiesto chiarimenti alla Regione Lombardia, preoccupato per il tempo trascorso senza che il nuovo apparecchio venga messo in uso. La situazione resta irrisolta e il problema persiste.

Nicola Di Marco (Capogruppo M5s Lombardia): «In seguito alle segnalazioni ricevute, ho chiesto a Regione Lombardia il motivo per cui un nuovo macchinario per la risonanza magnetica, non fosse ancora entrato in funzione presso l’ospedale Sacco di Milano, nonostante fosse stato installato e collaudato entro il termine previsto dello scorso 30 settembre. La risposta ricevuta dalla Direzione Generale purtroppo conferma che l’attivazione del nuovo macchinario dovrebbe avvenire guarda caso solamente in questi giorni, ovvero entro la terza settimana di febbraio, in quanto la raccolta di documenti e certificati era rimasta finora in fase di ultimazione. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

Risonanza magnetica, Di Marco (M5s): “Liste d’attesa infinite, ma al Sacco un nuovo macchinario è fermo da 5 mesi”Nicola Di Marco, esponente del Movimento 5 Stelle, segnala che all’ospedale Sacco di Milano un nuovo apparecchio per risonanze magnetiche, testato a settembre, resta fermo da cinque mesi.

Più qualità, comfort e sicurezza: una nuova risonanza magnetica all’Ospedale di CarpiL’Ospedale di Carpi potenzia le sue strutture con una nuova risonanza magnetica, offrendo immagini di alta qualità, maggiore comfort per i pazienti e elevati standard di sicurezza.

Approfondimenti, notizie e discussioni

Temi più discussi: Sanità, macchinario per risonanza magnetica al Sacco di Milano inattivo da mesi: lo denuncia il M5S; emergenza medici di base, m5s continua mobilitazione: raccolta firme e banchetti informativi a lacchiarella e noviglio; Risonanza magnetica, Di Marco (M5s): Liste d'attesa infinite, ma al Sacco un nuovo macchinario è fermo da 5 mesi; Elezioni, a Legnano campagna dalla sanità alla Manifattura. M5S contro Pd sull’apertura al centro.

Consiglio regionale straordinario sulla sanità, M5sConsiglio regionale straordinario sulla sanità, M5s: «Basta con l’odioso ricatto: se paghi ti curi, altrimenti aspetti. L’attesa non è la cura» ... welfarenetwork.it

Sanità, M5s: «Basta con l’odioso ricatto: se paghi ti curi, altrimenti aspetti. L’attesa non è la cura»Le forze di opposizione in Regione hanno convocato un consiglio straordinario durante il quale è stato presentato un ordine del giorno in cui si chiedeva di cambiare modello di sistema per ridurre le ... quibrescia.it

L’intesa recepita dai commissari alla sanità, Marco Bonamico e Ulisse Di Giacomo, per le prestazioni di assistenza ambulatoriale e ospedaliera - facebook.com facebook