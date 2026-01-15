La risonanza magnetica al Cosma e Damiano è già in piena funzione

La nuova risonanza magnetica dell’ospedale SS. Cosma e Damiano di Valdinievole è operativa dal 4 dicembre 2025. L’apparecchiatura, finanziata con fondi PNRR, mira a migliorare l’efficienza e la qualità delle prestazioni diagnostiche offerte ai pazienti. Questa implementazione rappresenta un passo importante per l’ospedale, contribuendo a garantire servizi più accurati e tempestivi.

È operativa dal 4 dicembre 2025 la nuova risonanza magnetica dell' ospedale SS. Cosma e Damiano della Valdinievole, acquistata con fondi Pnrr. Nei primi 24 giorni lavorativi, la nuova apparecchiatura ha già garantito 283 prestazioni, segnando un potenziamento dell'attività di diagnostica per immagini della struttura ospedaliera. Il macchinario di ultima generazione è dotato di tecnologia di intelligenza artificiale, che consente di ottenere immagini ad altissima risoluzione, ottimizzando i protocolli di scansione e riducendo sensibilmente i tempi di esecuzione degli esami. Un'innovazione che si traduce anche in un maggiore comfort per i pazienti e in una più elevata qualità diagnostica.

