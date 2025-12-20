' Natale dei professionisti' l' iniziativa dell' Ordine dei Medici

L'Ordine dei Medici presenta 'Natale dei professionisti', un evento dedicato alla solidarietà e alla condivisione. Si tratta di un'occasione per incontrarsi, rafforzare i legami tra professionisti e sostenere iniziative benefiche. La serata rappresenta un momento di ascolto e impegno, in un clima di sobrietà e rispetto. Sarà una serata all’insegna della solidarietà, ma anche un’occasione per stare insieme e nel contempo contribuire a un fine benefico.

L'Ordine provinciale dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Caserta con il presidente Carlo Manzi e la Commissione Giovani Professionisti annuncia l'evento.

