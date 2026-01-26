Sanità l' annuncio della Cisl | Deliberato l’aumento a 30 ore per gli Oss

La Cisl Funzione Pubblica ha annunciato l’approvazione dell’aumento dell’orario di lavoro a 30 ore settimanali per gli operatori socio-sanitari. Dopo mesi di mobilitazioni e incontri, questa decisione rappresenta un passo importante per il personale sanitario, migliorando le condizioni di lavoro e riconoscendo il valore del loro impegno. L’obiettivo è garantire una maggiore stabilità e qualità dei servizi offerti alla comunità.

Il segretario Parello e il responsabile Farruggia: "Traguardo frutto di un grande lavoro di squadra, ora avanti con ausiliari e stabilizzazioni" Dopo mesi di mobilitazione, assemblee e sit-in, la Cisl funzione pubblica annuncia un risultato atteso dal personale sanitario: è stata deliberata l’estensione del contratto a 30 ore settimanali per tutti gli operatori socio-sanitari. Il provvedimento segue l’aumento orario già ottenuto la scorsa settimana dal personale amministrativo. A darne notizia sono Salvatore Parello, segretario generale della Cisl funzione pubblica delle province di Agrigento, Caltanissetta ed Enna, e Alessandro Farruggia, responsabile della sanità pubblica e privata, che parlano di “una tappa fondamentale, non un punto di arrivo”.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

Leggi anche: Stabilizzazioni e aumento delle ore per gli oss del Civico, il Nursind convocato dalla Regione

Dalla Regione l’ok all’aumento delle ore, svolta per 120 Oss dell’AspLa Regione ha approvato l’aumento delle ore di lavoro per 120 operatori socio-sanitari dell’Asp di Agrigento.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Argomenti discussi: Gli Stati Uniti completano il ritiro dall’Oms accusando l’organizzazione di fallimento e politicizzazione. Promessa mantenuta; L'annuncio della Asl: Pubblicato il bando per i contributi alle parrucche e ai trattamenti estetici dei pazienti oncologici; Il medico ed epidemiologo statunitense William Herbert Foege, una delle figure chiave della sanità pubblica mondiale e protagonista dell’eradicazione del vaiolo, la prima malattia infettiva eliminata dalla storia dell’umanità, è morto nella sua abitazione di Atla; Sanità, le ecografie si fanno dal medico di famiglia: Risposte più efficaci con meno attese.

Organizzazione mondiale della sanità, gli Stati Uniti sono ufficialmente fuori e sono scappati senza pagare il contoIl ritiro diventa effettivo un anno dopo l'annuncio di Washington, che non ha nessuna intenzione di saldare le centinaia di milioni ancora dovute all'agenzia ... wired.it

Sanità: l'Asp inaugura a Partanna la nuova Casa di ComunitàÈ stata inaugurata la Casa di Comunità di Partanna, alla presenza dell’assessore regionale alla Salute Daniela Faraoni, accompagnata dal Commissario straordinario dell’ASP Trapani Sabrina Pulvirenti. tp24.it

La nuova diplomazia degli accordi diretti e bilaterali “orientati ai risultati” e mirati alla “sicurezza sanitaria globale”: così in un lungo j’accuse gli Stati Uniti lasciano l’Organizzazione mondiale della sanità a un anno dall’annuncio del presidente con l’ordine - facebook.com facebook

’ : è L’annuncio di un evento preliminare dell’ #AmericasCup serviva a coprire il disastro in sanità (in realtà i giornali non si sono fatti abbindolare, ma le televisioni sì)… x.com