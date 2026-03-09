Sangiovanni Hgm | Portiamo energia green e digitalizzazione in distretti industriali

Durante la quarta edizione di Key - The Energy Transition Expo a Rimini, un rappresentante di Hgm ha dichiarato che l'azienda si impegna a portare energia green e soluzioni di digitalizzazione nei distretti industriali, illustrando le iniziative avviate e i progetti in corso. L’evento si concentra sulle innovazioni nel settore energetico e sulla transizione verso tecnologie più sostenibili.

Rimini, 9 mar. (Adnkronos) - “Alla quarta edizione di Key - The Energy Transition Expo, parliamo di Ultranet, la start up del Gruppo Hgm, dedicata allo sviluppo e alla digitalizzazione dei distretti industriali e a portare negli stessi i progetti di energia green per dare alle Pmi, che nel nostro territorio nazionale rappresentano oltre il 96% delle imprese produttive, un saving sui costi dell'energia, oltre che a rendere disponibile la fibra ottica, oggi abilitatore necessario e fondamentale per tutti i progetti di sviluppo, compresa l'intelligenza artificiale”. Sono le parole di Francesco Sangiovanni, presidente e Founder del Gruppo Hgm -... 🔗 Leggi su Iltempo.it

