transizione green e digitalizzazione packaging valley pronta alla sfida

Packaging Valley ha deciso di investire nella transizione green e nella digitalizzazione, spinta dalla crescente domanda di sostenibilità e innovazione. La causa risiede nelle nuove esigenze di mercato, che richiedono prodotti più ecologici e processi più efficienti. Le aziende del territorio stanno adottando tecnologie avanzate e pratiche sostenibili per mantenere la competitività. La sfida del 2026 riguarda proprio l’integrazione di queste strategie nel loro modello di business quotidiano.
Anche il 2026 si annuncia ricco di sfide per gli imprenditori italiani, costretti a fare i conti con la turbolenza dei mercati internazionali, le complessità della geopolitica e le grandi sfide della transizione ecologica, la digitalizzazione e la coesione territoriale. In questo clima di incertezza generale tornano, come una bussola utile a orientarsi, gli incontri ’ Qn Distretti 2026 ’ dedicati a ’Le sfide dei territori e dei distretti italiani’ per dialogare con i protagonisti delle grandi filiere produttive del Paese. Il viaggio ricomincia da Bologna e nella sua prima tappa accenderà i riflettori su ’Il futuro del Packaging: l’innovazione che unisce sostenibilità, coesione, imprese e territori’. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
Madama Oliva sempre più green: "Lavoriamo per un packaging 100% sostenibile"Madama Oliva, azienda leader nel settore delle olive da tavola, annuncia il proprio impegno verso la sostenibilità ambientale con la presentazione del primo bilancio di sostenibilità.
Temi più discussi: Transizione ecologica ed economia circolare; Economia circolare e digitalizzazione; Sviluppo di competenze specialistiche PMI: nuovi termini per presentazione delle domande; Incentivi per la transizione verde e digitale: stanziati 50 milioni per la formazione nelle PMI del Sud.
Solarig: gestione integrata e digitalizzazione per la transizione energeticaIl gruppo è attivo lungo tutto il ciclo di vita dei progetti rinnovabili: sviluppo, finanziamento, ingegneria, costruzione e O&M ... telenord.it
Imprese artigiane in Emilia Romagna: digitalizzazione e transizione green in crescitaOltre il 65% delle imprese artigiane dell’Emilia Romagna hanno intrapreso azioni verso la digitalizzazione e la transizione green, sfatando il mito che le piccole imprese siano lente in questi ... quotidiano.net
