Transizione green e digitalizzazione Packaging Valley pronta alla sfida

Packaging Valley ha deciso di investire nella transizione green e nella digitalizzazione, spinta dalla crescente domanda di sostenibilità e innovazione. La causa risiede nelle nuove esigenze di mercato, che richiedono prodotti più ecologici e processi più efficienti. Le aziende del territorio stanno adottando tecnologie avanzate e pratiche sostenibili per mantenere la competitività. La sfida del 2026 riguarda proprio l’integrazione di queste strategie nel loro modello di business quotidiano.

Anche il 2026 si annuncia ricco di sfide per gli imprenditori italiani, costretti a fare i conti con la turbolenza dei mercati internazionali, le complessità della geopolitica e le grandi sfide della transizione ecologica, la digitalizzazione e la coesione territoriale. In questo clima di incertezza generale tornano, come una bussola utile a orientarsi, gli incontri ' Qn Distretti 2026 ' dedicati a 'Le sfide dei territori e dei distretti italiani' per dialogare con i protagonisti delle grandi filiere produttive del Paese. Il viaggio ricomincia da Bologna e nella sua prima tappa accenderà i riflettori su 'Il futuro del Packaging: l'innovazione che unisce sostenibilità, coesione, imprese e territori'.