San Martino Valle Caudina viola le prescrizioni dei domiciliari | arrestato 32enne

A San Martino Valle Caudina, i Carabinieri hanno arrestato un 32enne che era già agli arresti domiciliari. L’uomo è stato portato in carcere in seguito a un’ordinanza di custodia cautelare emessa dall’Autorità Giudiziaria, perché non aveva rispettato le prescrizioni imposte. L’arresto è avvenuto durante un controllo di routine dei militari.

I Carabinieri della Stazione di San Martino Valle Caudina hanno tratto in arresto un 32enne, già sottoposto alla misura degli arresti domiciliari, in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dall'Autorità Giudiziaria per inosservanza delle prescrizioni imposte. Il provvedimento scaturisce da una richiesta di aggravamento della misura cautelare avanzata dal citato reparto dell'Arma, a seguito delle violazioni accertate dai militari. In particolare, l'uomo, alcuni giorni fa, era stato autorizzato ad allontanarsi dalla propria abitazione per partecipare a un'udienza in Tribunale, ma faceva rientro presso il domicilio diverse ore dopo rispetto a quanto previsto.