Aggressione a scuola a Novi Ligure | studentessa colpita con un pugno scatta la denuncia del dirigente

Un episodio di violenza si è verificato questa mattina in una scuola di Novi Ligure. Una studentessa è stata colpita con un pugno da un compagno che le avrebbe anche rivolto insulti razzisti. Il dirigente scolastico ha immediatamente denunciato l’accaduto alle forze dell’ordine. La ragazza non ha riportato ferite gravi, ma la scuola è stata coinvolta in un episodio che ha scosso studenti e genitori. Ora si attendono provvedimenti da parte delle autorità.

A Novi Ligure un preside ha denunciato uno studente che ha colpito con un pugno una compagna, urlandole frasi razziste. Il dirigente Maranzana ha coinvolto i Carabinieri e il Consiglio d'istituto per avviare percorsi di prevenzione contro la violenza. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it Approfondimenti su Novi Ligure Aggressione in una scuola a Messina: studentessa attirata con l’inganno e colpita da due coetanee esterne Aggressione shock: giovane donna colpita con un violento pugno al volto Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. Ultime notizie su Novi Ligure Argomenti discussi: Aggressione a un controllore sul bus a Scandiano: la Provincia La sicurezza si costruisce con un lavoro stabile tra scuola, educativa e forze dell’ordine; Papà spintona e prende a pugni la maestra, denunciato; Piacenza, maestra aggredita da un genitore. Scatta la denuncia; Piacenza, papà spintona e prende a pugni una maestra elementare. Aggressioni a scuola, pene severe per chi colpisce i docentiIl decreto legge sicurezza equipara la tutela di docenti e dirigenti scolastici a quella di polizia e personale sanitario, introducendo pene fino a sedici anni per lesioni gravissime ... italiaoggi.it Tradate, aggressione davanti alla scuola: anziano preso a pugni senza motivo apparenteIndagano i carabinieri di Tradate dopo la denuncia per lesioni. L’uomo, soccorso dal 118, ha riportato ferite guaribili in dieci giorni. laprovinciadivarese.it Claudio Bisio, attore-presentatore originario dell’Alessandrino (è nato a Novi Ligure nel 1957), stasera, martedì, e domani al Teatro Municipale di Casale Monferrato presenterà ‘La mia vita raccontata male’, un monologo che può essere considerato la biografi - facebook.com facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.