A San Leone, due turisti spagnoli sono stati investiti da un veicolo mentre si trovavano in strada. La donna alla guida del mezzo coinvolto è risultata ubriaca e è stata denunciata dalle forze dell'ordine. L'incidente è avvenuto nel centro del paese e ha richiesto l'intervento dei soccorritori per assistere le persone coinvolte. La dinamica esatta non è ancora stata resa nota.

Nel cuore di San Leone, una tragica dinamica ha due turisti spagnoli rimanere coinvolti in un sinistro stradale. Una trentenne alla guida di una Fiat Panda, risultata sotto l’effetto dell’alcol, è stata denunciata dai carabinieri dopo aver travolto la coppia mentre attraversava la strada. L’evento si è verificato nelle prime ore della mattina del 9 marzo 2026, in via Ferdinando Magellano. I feriti sono stati ricoverati presso l’Ospedale San Giovanni di Dio, dove il giovane uomo presenta una prognosi riservata, mentre la compagna è in osservazione. La conducente è stata identificata e sottoposta ai test tossicologici che hanno confermato lo stato di ebbrezza, portando alla denuncia formale alla Procura. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - San Leone: due spagnoli investiti, guida ubriaca denunciata

Articoli correlati

Auto fuori strada a San Leone: 25enne denunciata per guida in stato d'ebbrezza dopo l'incidenteUna venticinquenne di Agrigento è stata denunciata, alla Procura della Repubblica, per guida in stato d'ebbrezza.

Ubriaca alla guida e senza patente. Rifiuta l'alcol test e viene denunciataIntervento della Questura di Latina nella serata di ieri, venerdì 19 dicembre 2025, in una strada periferica del capoluogo dove era segnalata la...

Aggiornamenti e contenuti dedicati a San Leone

Argomenti discussi: Incidente a San Leone: coppia di turisti spagnoli investiti da un'auto, 30enne denunciata per ebbrezza; Leone XIV ai seminaristi: radicati in Dio per non essere alberi secchi.