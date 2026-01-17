Auto fuori strada a San Leone | 25enne denunciata per guida in stato d' ebbrezza dopo l' incidente

Una ragazza di 25 anni di Agrigento è stata denunciata alla Procura per aver causato un incidente fuori strada a San Leone, mentre era in stato di ebbrezza. L’incidente ha messo a rischio la sicurezza di altri, evidenziando i pericoli legati alla guida sotto l’effetto di alcol. La vicenda sottolinea l’importanza di rispettare le normative sulla sicurezza stradale e di evitare comportamenti rischiosi alla guida.

Una venticinquenne di Agrigento è stata denunciata, alla Procura della Repubblica, per guida in stato d'ebbrezza. A farlo, dopo aver garantito il soccorso della giovane, sono stati i carabinieri. La ragazza ha avuto un incidente stradale fra il viale Delle Dune e viale Cannatello. Dopo aver esagerato con l'alcol, s'era messa al volante della sua auto. Era circa mezzanotte. A causa della mancanza di lucidità, la macchina è finita fuori strada. La donna è rimasta leggermente contusa. I carabinieri, intervenuti in maniera fulminea non appena hanno raccolto la segnalazione, si sono prima sincerati sulle condizioni della ragazza, garantendo i soccorsi.

