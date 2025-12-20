Ubriaca alla guida e senza patente Rifiuta l' alcol test e viene denunciata

Intervento della Questura di Latina nella serata di ieri, venerdì 19 dicembre 2025, in una strada periferica del capoluogo dove era segnalata la presenza di una donna in difficoltà con la propria autovettura. Gli agenti, individuato il veicolo fermo sul ciglio della strada, si sono avvicinati.

