Incidente stradale a San Giovanni Rotondo | auto esce fuori strada e si ribalta sulla SP 45bis

Un incidente stradale si è verificato a San Giovanni Rotondo sulla SP 45bis, coinvolgendo un'auto che è uscita fuori strada e si è ribaltata. L'episodio ha suscitato preoccupazione tra i residenti e richiesto l'intervento delle forze dell'ordine e dei soccorsi.

Incidente stradale a San Giovanni Rotondo, dove un'autovettura è uscita fuori strada ribaltandosi su sé stessa. Il fatto è successo intorno alle 7 di oggi, mercoledì 17 dicembre, lungo la SP45bis che collega Foggia alla città di San Pio. Il conducente del veicolo è rimasto incastrato. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

