Municipio ristrutturazione al via

L’amministrazione comunale di Galeata ha avviato i lavori di ristrutturazione del palazzo di via Castellucci 1, dopo aver constatato i danni causati dal tempo e dall’usura. Questa operazione mira a migliorare gli spazi e a rendere più sicure le strutture per i dipendenti e i cittadini. Da settimane, operai e tecnici stanno lavorando per riparare le facciate e aggiornare gli impianti interni.

L'amministrazione comunale di Galeata ha deciso di procedere alla ristrutturazione interna ed esterna del palazzo comunale di via Castellucci 1. Costruito nel 1940 come Casa del Fascio, è un edificio in stile razionalista progettato dall'ingegnere forlivese Arnaldo Fuzzi. Caratterizzato da una torre littoria, materiali come travertino, cemento e vetro, e un originario contrasto cromatico rosso-bianco, l'edificio ha sostituito il precedente Palazzo Pretorio, subendo nel tempo vari rifacimenti e modifiche. Durante i lavori di messa in sicurezza antisismica e di rifunzionalizzazione energetica iniziati durante la precedente amministrazione, gli uffici del Comune sono stati trasferiti negli spazi del Palazzo del Podestà di via Ferdinando Zannetti, già sede del potere municipale a partire dal XV secolo.