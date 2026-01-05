Ripartono i lavori di estensione della rete del teleriscaldamento | sei cantieri per rispettare i tempi del Pnrr

Ripartono i lavori per l’estensione della rete di teleriscaldamento a Forlì, con sei cantieri attivi in diverse zone della città. Questi interventi sono fondamentali per rispettare le scadenze del PNRR, che prevede la conclusione dei lavori entro giugno 2026. L’avvio dei cantieri rappresenta un passo importante verso un sistema di riscaldamento più efficiente e sostenibile per la comunità locale.

Entrano nel vivo in varie zone di Forlì i cantieri multipli, necessari per rispettare le tempistiche del Pnrr che prevedono la conclusione entro giugno 2026, per l’estensione sistema teleriscaldamento efficiente città di Forlì. Questi lavori rappresentano un tassello cruciale per la realizzazione. 🔗 Leggi su Forlitoday.it © Forlitoday.it - Ripartono i lavori di estensione della rete del teleriscaldamento: sei cantieri per rispettare i tempi del Pnrr Leggi anche: Lavori di realizzazione della rete del teleriscaldamento, chiude la strada in centro Leggi anche: Estensione della rete di teleriscaldamento, il cantiere si sposta. Poi chiude una settimana Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Forlì, ripartono i lavori Hera per il teleriscaldamento: l’agenda dei cantieri - Entrano nel vivo in varie zone di Forlì i cantieri multipli, necessari per rispettare le tempistiche del PNRR che prevedono la conclusione entro ... corriereromagna.it

Acerenza-Genzano, ripartono i lavori per collegare le dighe - Due dighe da collegare: quella di Acerenza e quella di Genzano, entrambe nate per uso irriguo. rainews.it

Estensione e potenziamento della rete idrica a Piantravigne - Sono iniziati i lavori per l’estensione e il potenziamento della rete idrica nella frazione di Piantravigne, con l’obiettivo di garantire l’approvvigionamento idrico nella parte a valle del borgo. lanazione.it

AUTOSTRADA termina la sospensione dei cantieri: ecco quando ripartono i lavori che creano numerosi disagi ai viaggiatori https://cityne.ws/V7YPi - facebook.com facebook

Bonus casa 2026 ancora su due livelli:i lavori agevolati ripartono da -19,1% (fonte: @sole24ore ) @CislNazionale x.com

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.