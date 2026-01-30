Messina celebra il 541° Dies Natalis di Santa Eustochia | fede e speranza accendono la lampada votiva

A Messina si celebra il 541° Dies Natalis di Santa Eustochia. La città si riunisce per accendere la lampada votiva davanti al suo corpo incorrotto, mantenendo vivo il legame con la santa che da secoli rappresenta fede e speranza per i messinesi. La cerimonia richiama fedeli e devoti, che condividono un momento di forte emozione e tradizione.

A Messina, il legame con Santa Eustochia Calafato attraversa i secoli, un filo invisibile di fede e speranza che si rinnova ogni anno con l’accensione della lampada votiva davanti al suo corpo incorrotto. La celebrazione del 541° Dies Natalis, prevista il 20 gennaio nella chiesa del Monastero di Montevergine, è stata posticipata a causa dell’allerta meteo che ha interessato la città, ma non ha perso il suo significato profondo per i fedeli. La funzione è stata presieduta dall’arcivescovo Giovanni Accolla, alla presenza di autorità civili e militari, confraternite, arciconfraternite e ordini equestri.🔗 Leggi su Messinatoday.it

