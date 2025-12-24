Salute studio dimostra ruolo del nervo vago nel mantenere giovane il cuore
Il segreto di un cuore più sano e “giovane” si nasconde nel nervo vago. Un recente studio coordinato dalla Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa e pubblicato su Science Translational Medicine ha dimostrato che la preservazione di una innervazione vagale bilaterale del cuore rappresenta un fattore anti-invecchiamento. In particolare, il nervo vago cardiaco destro sembra essere un vero e proprio guardiano della salute dei cardiomiociti, contribuendo a preservare la longevità del cuore indipendentemente dalla frequenza cardiaca. Lo studio si caratterizza per un approccio fortemente multidisciplinare, che integra medicina sperimentale e bioingegneria applicate alla ricerca cardiovascolare. 🔗 Leggi su Lapresse.it
Leggi anche: Studio dimostra ruolo nervo vago nel mantenere giovane il cuore
Leggi anche: Asse cuore–cervello: uno studio internazionale dimostra il ruolo del nervo vago nel mantenere giovane il cuore
Demenza, i formaggi grassi ne riducono il rischio; Misurare l’energia della biodiversità per la salute degli ecosistemi; Riposino pomeridiano, la carta vincente per una salute di ferro: ecco cosa dice l'ultimo studio; Immunoterapia: ecco i booster anti cancro nel piatto di Natale.
Studio dimostra ruolo nervo vago nel mantenere giovane il cuore - Un recente studio coordinato dalla Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa e pubblicato su ... msn.com
Perdere peso non è solo una questione di dieta: ecco il ruolo inatteso dei neutrofili - I neutrofili bloccati permettono di bruciare il grasso addominale, quello più pericoloso per la salute, più difficile da eliminare ma che ha un ruolo evolutivo ancora importante. msn.com
Uno stile di vita sano aumenta la sopravvivenza anche dopo un tumore: lo studio Neuromed pubblicato su European Heart Journal - Mantenere il cuore in salute significa vivere più a lungo, anche dopo una diagnosi di tumore. molisenetwork.net
Asse cuore–cervello: uno studio dimostra il ruolo del nervo vago nel mantenere giovane il cuore
Riposino pomeridiano, la carta vincente per una salute di ferro: ecco cosa dice l'ultimo studio - facebook.com facebook
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.