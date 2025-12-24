Il segreto di un cuore più sano e “giovane” si nasconde nel nervo vago. Un recente studio coordinato dalla Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa e pubblicato su Science Translational Medicine ha dimostrato che la preservazione di una innervazione vagale bilaterale del cuore rappresenta un fattore anti-invecchiamento. In particolare, il nervo vago cardiaco destro sembra essere un vero e proprio guardiano della salute dei cardiomiociti, contribuendo a preservare la longevità del cuore indipendentemente dalla frequenza cardiaca. Lo studio si caratterizza per un approccio fortemente multidisciplinare, che integra medicina sperimentale e bioingegneria applicate alla ricerca cardiovascolare. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Salute, studio dimostra ruolo del nervo vago nel mantenere giovane il cuore

Leggi anche: Studio dimostra ruolo nervo vago nel mantenere giovane il cuore

Leggi anche: Asse cuore–cervello: uno studio internazionale dimostra il ruolo del nervo vago nel mantenere giovane il cuore

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Demenza, i formaggi grassi ne riducono il rischio; Misurare l’energia della biodiversità per la salute degli ecosistemi; Riposino pomeridiano, la carta vincente per una salute di ferro: ecco cosa dice l'ultimo studio; Immunoterapia: ecco i booster anti cancro nel piatto di Natale.

Studio dimostra ruolo nervo vago nel mantenere giovane il cuore - Un recente studio coordinato dalla Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa e pubblicato su ... msn.com