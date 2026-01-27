In questa comunicazione si annuncia la nomina di Jacopo Massei come nuovo direttore dell’unità operativa di Psichiatria Versilia e dell’area Salute mentale adulti presso l’Azienda Usl Toscana Nord Ovest. La sua nomina segna un passo importante nel settore della salute mentale, con un impegno a garantire servizi di qualità e un approccio integrato alle dipendenze e alla salute mentale.

Jacopo Massei è il nuovo direttore dell’unità operativa Psichiatria Versilia e dell’area omogenea dipartimentale interna Salute mentale adulti ed è anche direttore del dipartimento della Salute mentale e dipendenze dell’ Azienda Usl Toscana nord ovest. Lo ha deciso la direttrice generale Maria Letizia Casani per le competenze del medico nella gestione di situazioni complesse, per la capacità di favorire l’integrazione professionale e la multidisciplinarietà, per l’attitudine, all’interno del settore, a favorire l’adozione di procedure omogenee e condivise nella gestione dei processi. Jacopo Massei succede ad Angelo Cerù che l’azienda ringrazia per il lavoro svolto negli ultimi anni con competenza ed impegno in questo delicato settore. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - La nomina dell’Asl. Salute mentale e dipendenze. Massei nuovo direttore

