Castelpagano incontro con l’ASL per la salute nei Comuni dell’Area

I sindaci dell’Area di Castelpagano si sono riuniti con i rappresentanti dell’ASL e con Antonio Di Maria, presidente di Sannio Smart Land, per discutere della salute pubblica nei Comuni. Durante l’incontro sono stati affrontati temi legati ai servizi sanitari e alle iniziative in corso nella zona. La riunione si è svolta in un clima di confronto tra le parti coinvolte.

Sindaci, amministratori dell'Area e gli Ambiti Territoriali Sociali (ATS) hanno incontrato la Direttrice Generale dell'ASL, Dott.ssa Tiziana Spinosa, accompagnata dall'Ing. Alberto Lombardi. I saluti e l'introduzione sono stati affidati al Sindaco di Castelpagano Giuseppe Bozzuto e al Presidente dell'Associazione Sannio Smart Land Antonio Di Maria. Le relazioni della Manager Spinosa e del tecnico Lombardi hanno dato luogo a interlocuzioni e approfondimenti, stimolati dai contributi dei partecipanti. La piattaforma di intervento proposta dall'ASL si concentra su un percorso di sperimentazione nei Comuni dell'Area, con accompagnamento fisico e virtuale ai pazienti e alle famiglie, per un uso più efficiente delle tecnologie innovative, garantendo vicinanza e assistenza.

