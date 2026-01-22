Le rinnovabili superano il carbone in Europa ma l’Italia resta indietro

Nel 2025, le fonti rinnovabili in Europa hanno superato il carbone, rafforzando la transizione verso un’energia più sostenibile. Tuttavia, l’Italia si mantiene indietro rispetto ad altri paesi del continente, mostrando margini di miglioramento nell’adozione di energie pulite come eolico e solare. Questo dato sottolinea l’importanza di politiche più incisive per favorire una maggiore diffusione delle rinnovabili nel nostro paese.

Nel 2025 l’ energia pulita, proveniente da fonti rinnovabili come eolico e solare, ha generato più elettricità dei combustibili fossili. Si tratta di un traguardo importante, raggiunto per la prima volta nell’Unione Europea. Lo racconta il report del think tank energetico Ember, che rivela come nello scorso anno le rinnovabili abbiano prodotto quasi la metà dell’elettricità dell’Unione Europea. Sono state proprio eolico e solare a trainare l’aumento di produzione. Per questo nel rapporto si legge che il carbone è “quasi al capolinea”. La sua produzione elettrica, infatti, è scesa a un minimo storico del 9,2% e in 19 Paesi dell’Unione Europea il carbone pesa meno del 5% della generazione totale di energia elettrica. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

