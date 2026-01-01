Palazzetto dello Sport di Castelfranco intervento di manutenzione straordinaria al tetto

Il Palazzetto dello Sport di Castelfranco è stato oggetto di un intervento di manutenzione straordinaria al tetto, del valore di 100.000 euro. Questa operazione mira a migliorare la sicurezza e la funzionalità della copertura, in attesa di una più ampia riqualificazione dell’edificio. L’intervento coinvolge la struttura centrale dedicata alle attività sportive e scolastiche, contribuendo a garantire condizioni adeguate per la vita quotidiana della comunità.

