Palazzetto dello Sport di Castelfranco intervento di manutenzione straordinaria al tetto
Il Palazzetto dello Sport di Castelfranco è stato oggetto di un intervento di manutenzione straordinaria al tetto, del valore di 100.000 euro. Questa operazione mira a migliorare la sicurezza e la funzionalità della copertura, in attesa di una più ampia riqualificazione dell’edificio. L’intervento coinvolge la struttura centrale dedicata alle attività sportive e scolastiche, contribuendo a garantire condizioni adeguate per la vita quotidiana della comunità.
