NordVPN e CrowdStrike uniscono le forze | più sicurezza online contro attacchi hacker e minacce avanzate

NordVPN e CrowdStrike si sono alleate dopo che NordVPN ha subito recenti tentativi di attacco hacker, puntando a rafforzare la protezione dei dati dei suoi utenti. La collaborazione prevede l’integrazione di tecnologie avanzate di CrowdStrike nelle reti di NordVPN, per individuare e bloccare le minacce in tempo reale. Un esempio concreto: la partnership mira a difendere milioni di utenti da attacchi sofisticati come malware e phishing.

NordVPN e CrowdStrike: Una Nuova Alleanza per la Cybersecurity dei Consumatori. La sicurezza online dei milioni di utenti di NordVPN è stata potenziata grazie a una partnership strategica con CrowdStrike, leader globale nella protezione dalle minacce informatiche. L'accordo, annunciato il 16 febbraio 2026, integra la threat intelligence di CrowdStrike all'interno dei servizi di NordVPN, offrendo una difesa più efficace contro attacchi sempre più sofisticati, inclusi quelli provenienti da gruppi di hacker sostenuti da governi stranieri. Il Contesto: Un Panorama di Minacce in Evoluzione. Il mondo digitale è diventato un campo di battaglia costante.