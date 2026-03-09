Salerno controlli straordinari della Polizia di Stato nelle zone della movida

Il 6 marzo 2026, la Polizia di Stato di Salerno ha effettuato controlli straordinari nelle zone della movida, impiegando numerosi agenti in servizi di vigilanza e ispezione. L’intervento ha coinvolto diverse aree della città, con verifiche su persone e attività commerciali, nel tentativo di contrastare la criminalità diffusa e i fenomeni di illegalità presenti sul territorio.

Nella giornata del 6 marzo 2026 la Polizia di Stato di Salerno ha svolto una vasta operazione ad alto impatto con servizi straordinari di controllo del territorio, finalizzati al contrasto della criminalità diffusa e dei fenomeni di illegalità. L’attività ha interessato diverse aree della provincia, con particolare attenzione alle zone della movida, dove sono stati effettuati controlli mirati nell’ambito delle attività di prevenzione e sicurezza pubblica. Il servizio di controllo del territorio. Lo specifico servizio è stato svolto con l’impiego degli equipaggi dell’ U.P.G.S.P., con il supporto di un’unità operativa Cinofili del reparto di Bari e del Reparto Prevenzione Crimine Campania. 🔗 Leggi su Zon.it

