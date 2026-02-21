Controlli straordinari in piazze e zone della movida a Bari | Daspo urbani e arresti per droga

La Polizia di Stato ha intensificato i controlli nelle piazze e nelle zone di movida a Bari, causando l’arresto di alcuni giovani e l’applicazione di Daspo urbani. Durante le operazioni, gli agenti hanno sequestrato droga e identificato numerosi soggetti sospetti. Le forze dell’ordine hanno rafforzato le pattuglie nelle aree più frequentate, come via Sparano e la zona del lungomare. Le attività proseguono per garantire maggiore sicurezza ai cittadini e ai frequentatori della città.

Dispositivo rafforzato della polizia di Stato nelle ultime due settimane nelle zone più frequentate del capoluogo pugliese: 664 persone identificate, perquisizioni, denunce, ed espulsioni Nel complesso sono state identificate 664 persone, di cui 144 stranieri. Gli agenti hanno eseguito 15 perquisizioni, tra personali e veicolari, e sono state effettuate 6 segnalazioni all’Autorità amministrativa per detenzione di sostanze stupefacenti a uso personale, quattro delle quali a carico di cittadini stranieri. L’attività di controllo si è concentrata anche sull’applicazione di misure di prevenzione nei confronti dei soggetti controllati e sul contrasto all’immigrazione irregolare sul territorio nazionale.🔗 Leggi su Baritoday.it

Controlli settimanali e straordinari nelle zone della movida: controllate 237 persone e 18 localiIl Questore di Piacenza ha avviato controlli settimanali e straordinari nelle aree più frequentate della movida, dopo aver identificato diversi comportamenti irregolari.

Piazze e luoghi della movida al setaccio: controlli della polizia nel centro di BariNelle ultime ore, le forze dell'ordine hanno intensificato i controlli nei principali luoghi della movida nel centro di Bari, tra piazza Umberto, piazza Cesare Battisti, piazza Moro e l’area dell’Umbertino.

Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.