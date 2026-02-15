Controlli settimanali e straordinari nelle zone della movida | controllate 237 persone e 18 locali

Il Questore di Piacenza ha avviato controlli settimanali e straordinari nelle aree più frequentate della movida, dopo aver identificato diversi comportamenti irregolari. Durante le operazioni, sono state controllate 237 persone e 18 locali, con l’obiettivo di garantire maggiore sicurezza. Le verifiche si sono concentrate nelle zone della Stazione Ferroviaria, di Via Colombo, di Via Emilia Pavese e di Viale Dante. Le pattuglie del Reparto Prevenzione Crimine di Reggio Emilia hanno partecipato attivamente alle operazioni, contribuendo a mantenere l’ordine pubblico.

Durante la settimana appena trascorsa il Questore di Piacenza ha disposto controlli in varie zone della città (Stazione Ferroviaria e vie limitrofe, Via Colombo, Via Emilia Pavese, Viale Dante) con l’ausilio di pattuglie del Reparto Prevenzione Crimine di Reggio Emilia che nello specifico, unitamente a personale della Questura, hanno identificato 91 persone, di cui 38 con precedenti di polizia, controllati 10 veicoli e 4 esercizi pubblici.Nella serata di ieri, la Questura, come stabilito in sede di Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, ha attuato un ulteriore servizio straordinario di controllo del territorio in materia di sicurezza urbana e per la prevenzione e repressione dei reati predatori ed il contrasto al traffico di sostanze stupefacenti nelle zone della movida piacentina.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it Stretta nelle zone della movida di Milano: controllate 743 persone sotto Natale Durante le festività natalizie, le autorità di Milano hanno intensificato i controlli nelle aree più frequentate della movida, verificando complessivamente 743 persone. Notte di controlli nelle zone della movida milanese: 600 persone identificate, 6 arresti e una discoteca chiusa a Rogoredo Nella notte a Milano, i carabinieri hanno effettuato controlli nelle aree della movida, identificando circa 600 persone. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Continuano i controlli straordinari: identificate 242 persone e 6 esercizi pubblici; Servizi straordinari di prevenzione e controllo del territorio; Servizi straordinari di controllo del territorio nel quartiere Piano: 120 persone identificate e 80 veicoli controllati dalla Polizia di Stato - Questura di Ancona | Polizia di Stato; Controlli straordinari della Polizia contro la guida sotto effetto di alcol e droga. Dalla Fortezza a Rovezzano, proseguono i servizi straordinari di controllo del territorioProsegue l’intensificazione dei controlli straordinari del territorio a Firenze, predisposti per la prevenzione dei reati predatori, dello spaccio di stupefacenti e finalizzati al rintraccio di ... 055firenze.it Controlli straordinari dei carabinieri, 3 arresti e 7 denunce in FriuliE' di tre arresti e sette denunce il bilancio dei servizi straordinari di controllo del territorio disposti nell'ultimo fine settimana dal Comando provinciale carabinieri di Udine, finalizzati alla pr ... ansa.it MASSAFRA: AL VIA IL PIANO DI CONTROLLI SETTIMANALI CONTRO IL DEGRADO ABITATIVO L’Amministrazione Comunale di Massafra ha ufficialmente varato un programma di monitoraggio costante del patrimonio immobiliare cittadino. L’iniziativa prev facebook