Girone C decisiva la rete di De Boer Atalanta U23 rossa di rabbia | ride solo la Salernitana Nei primi 10’ espulsi Bocchetti e Cissé poi Bonanomi

CARAVAGGIO (Bergamo) Semaforo rosso casalingo per l’ Atalanta U23. Domenica da dimenticare per la baby Dea, battuta dalla Salernitana per 1-0 al termine di una gara fortemente condizionata dalle tre espulsioni inflitte ai nerazzurri: la prima al tecnico Salvatore Bocchetti, per proteste, dopo sei minuti. La seconda, determinante, al nono minuto: rosso diretto per il 23enne centravanti guineano Moustapha Cissé, dopo una sbracciata nel tentativo di eludere la marcatura del difensore avversario Matino. Decisione fortemente contestata dalla panchina atalantina e dai giocatori, che ha costretto la squadra nerazzurra a giocare in inferiorità numerica per oltre ottanta minuti. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
