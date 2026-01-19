Girone C decisiva la rete di De Boer Atalanta U23 rossa di rabbia | ride solo la Salernitana Nei primi 10’ espulsi Bocchetti e Cissé poi Bonanomi

L'Atalanta U23 subisce una sconfitta casalinga contro la Salernitana, con il risultato di 1-0. La partita è stata segnata da tre espulsioni, tra cui quelle di Bocchetti e Cissé nei primi 10 minuti, influenzando significativamente l’andamento dell’incontro. La rete decisiva è arrivata da De Boer nel Girone C, lasciando i nerazzurri in una situazione difficile, mentre la Salernitana celebra la vittoria.

CARAVAGGIO (Bergamo) Semaforo rosso casalingo per l’ Atalanta U23. Domenica da dimenticare per la baby Dea, battuta dalla Salernitana per 1-0 al termine di una gara fortemente condizionata dalle tre espulsioni inflitte ai nerazzurri: la prima al tecnico Salvatore Bocchetti, per proteste, dopo sei minuti. La seconda, determinante, al nono minuto: rosso diretto per il 23enne centravanti guineano Moustapha Cissé, dopo una sbracciata nel tentativo di eludere la marcatura del difensore avversario Matino. Decisione fortemente contestata dalla panchina atalantina e dai giocatori, che ha costretto la squadra nerazzurra a giocare in inferiorità numerica per oltre ottanta minuti. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

Atalanta U23-Salernitana 0-1, De Boer regala il blitz ai granata

Nella partita al Comunale di Caravaggio, la Salernitana Under 23 ha ottenuto una vittoria per 1-0 contro l’Atalanta U23. La rete decisiva è stata firmata da De Boer, che ha permesso ai granata di conquistare i primi tre punti del 2026. La sfida ha mostrato un equilibrio tra le due squadre, con la Salernitana che ha saputo capitalizzare al meglio le occasioni create.

Pagelle Atalanta Under 23-Salernitana 0-1: De Boer decisivo, Liguori fumoso, Ferrari spento

Nella partita tra Atalanta Under 23 e Salernitana, la squadra campana si impone 1-0 grazie a una rete di De Boer. La gara si è caratterizzata per una prestazione complessivamente sottotono, con Liguori apparso impreciso e Ferrari poco incisivo. La vittoria rappresenta un importante passo avanti per la Salernitana nel cammino del 2026.

