Salernitana in arrivo un difensore dal Crotone
La Salernitana è prossima ad annunciare l’acquisto di Filippo Berra dal Crotone. Sebbene l’ufficialità sia attesa nelle prossime ore, il trasferimento sembra ormai definito. Si tratta di un’operazione che potrebbe rafforzare il reparto difensivo della squadra, contribuendo alla continuità del progetto tecnico. Restano da attendere gli ultimi dettagli prima di una conferma ufficiale.
Manca ancora l'ufficialità che dovrebbe arrivare domani, ma sembra ormai ad un passo il passaggio di Filippo Berra dal Crotone alla Salernitana. Il difensore, tranne dietrofront dell'ultima ora, non sarà quindi in campo lunedì sera al "Ciro Vigorito" contro il Benevento, squadra della quale è stato capitano nella scorsa stagione.
