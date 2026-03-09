Milan Allegri dopo il derby | L’Inter rimane la netta favorita per lo Scudetto Su Estupinan …

Dopo il derby, l’allenatore del Milan ha dichiarato che l’Inter resta la squadra da battere per lo Scudetto. Ha commentato anche la prestazione di Estupinan durante la partita, senza aggiungere ulteriori dettagli. La sua intervista si è svolta a 'TeleLombardia' e si è concentrata sulle valutazioni del match e sulle prospettive di stagione.

Massimiliano Allegri, allenatore rossonero, ha parlato a 'TeleLombardia' al termine del derby Milan-Inter, partita della 28^ giornata della Serie A 2025-2026 che si è svolta allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro, a Milano. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni. Sulla vittoria nel derby come miracolo di Allegri: "No, no: non parliamo di miracoli. Parliamo di partite di calcio e dei ragazzi che volevano la vittoria. Ultimamente abbiamo fatto male in casa, con solo un punto in due partite". Sul motivo per cui è contento dopo il successo contro l'Inter: "Abbiamo raggiunto i 60 punti e ora dobbiamo fare uno step ulteriore perché non bastano per entrare in Champions". 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

