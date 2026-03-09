il blitz del tifoso in campo e il sabotaggio del var in germania

Durante la partita tra Preussen Muenster e Hertha Berlino, nella seconda divisione della Bundesliga, un tifoso del Muenster ha interrotto il match staccando la spina al monitor del Var. L’episodio ha impedito la revisione di una situazione controversa in campo, sollevando sorpresa tra gli spettatori e gli addetti ai lavori. L’azione ha suscitato clamore e provoca discussioni sulla sicurezza e il controllo durante le gare.

AGI - Clamoroso sabotaggio del Var in Germania: durante la partita tra Preussen Muenster e Hertha Berlino, nella seconda divisione della Bundesliga, un ultrà della squadra di casa ha staccato la spina al monitor del Var, impedendo la revisione di un episodio controverso. Il Var sabotato da un tifoso . Dopo l' atterramento di un giocatore ospite in area di rigore, il direttore di gara Felix Bickel è stato richiamato a bordo campo dall' assistente al Var per valutare un possibile penalty. L'arbitro si è però trovato di fronte a uno schermo nero per il sabotaggio di un tifoso con un passamontagna verde che ha invaso il campo e ha manomesso l'apparecchiatura. 🔗 Leggi su Agi.it

