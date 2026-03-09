Il blitz del tifoso in campo e il sabotaggio del Var in Germania

Durante la partita tra Preussen Muenster e Hertha Berlino, nella seconda divisione della Bundesliga, un tifoso del Muenster ha interrotto il match staccando la spina al monitor del Var. L’episodio ha impedito la revisione di una situazione controversa in campo, sollevando sorpresa tra gli spettatori e gli addetti ai lavori. L’azione ha suscitato clamore e provoca discussioni sulla sicurezza e il controllo durante le gare.

AGI - Clamoroso  sabotaggio del Var  in  Germania: durante la partita tra  Preussen Muenster  e  Hertha Berlino, nella seconda divisione della  Bundesliga, un  ultrà  della squadra di casa ha  staccato la spina  al  monitor del Var, impedendo la revisione di un  episodio controverso. Il Var sabotato da un tifoso . Dopo l' atterramento  di un giocatore ospite in  area di rigore, il direttore di gara  Felix Bickel  è stato richiamato a bordo campo dall' assistente al Var  per valutare un possibile  penalty. L'arbitro si è però trovato di fronte a uno  schermo nero  per il  sabotaggio  di un  tifoso  con un  passamontagna verde  che ha invaso il campo e ha  manomesso l'apparecchiatura. 🔗 Leggi su Agi.it

