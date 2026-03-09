Sabalenka | prima sfilata poi match contro Osaka a Indian Wells

A Indian Wells, Aryna Sabalenka si appresta a sfidare Naomi Osaka in un match molto atteso. Prima dell’incontro, la tennista parteciperà alla sua prima sfilata, un evento che si svolge nel contesto del torneo. La sfida tra le due giocatrici rappresenta uno dei momenti principali della giornata, attirando l’attenzione degli appassionati di tennis.

Nel cuore pulsante di Indian Wells, Aryna Sabalenka si prepara per lo scontro con Naomi Osaka, definendo l’incontro come una fusione tra eleganza e sport. La numero uno mondiale ha appena superato Jacqueline Cristian con un netto 6-4, 6-1 in meno di un’ora, dimostrando una forma fisica impeccabile. L’attenzione è tutta rivolta al prossimo appuntamento previsto per martedì 10 marzo, dove la bielorussa promette che prima ci sarà una vera sfilata di moda e solo dopo una partita degna di nota. Il clima della conferenza stampa è stato acceso anche dal recente episodio di disturbo del pubblico durante il match tra Luciano Darderi e Rinky Hijikata, un fatto che ha costretto l’arbitro a intervenire per garantire la regolarità dell’incontro. 🔗 Leggi su Ameve.eu

