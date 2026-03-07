Tennis e amore | Sabalenka a Indian Wells in campo col ' brillocco'

Durante la partita di esordio a Indian Wells, Aryna Sabalenka, attualmente numero uno del mondo, ha indossato un importante anello di fidanzamento di diamanti da 12 carati. La tennista ha affrontato Himeno Sakatsume, vincendo in due set con il punteggio di 6-4, 6-2. L’evento si è svolto in un’atmosfera di grande attenzione, con Sabalenka che ha sfoggiato il suo gioiello durante il match.

AGI - Aryna Sabalenka in versione 'Per sempre sì': la numero uno del mondo ha sfoggiato il suo anello di fidanzamento di diamanti da 12 carati nella partita di esordio a Indian Wells in cui ha battuto Himeno Sakatsume in due set, 6-4 6-2. Si tratta del regalo del suo compagno, il magnate brasiliano dei cibi salutari, Georgios Frangulis, che le aveva chiesto di sposarla alla vigilia del torneo californiano. "È molto comodo", ha assicurato la 27enne bielorussa dopo la vittoria sulla giapponese, "abbiamo controllato due volte che non ci fosse alcun rischio di perdere il diamante, quindi mi sentivo abbastanza tranquilla a indossarlo. È molto brillante e spero che la mia avversaria si distragga guardandolo", ha scherzato in conferenza stampa. 🔗 Leggi su Agi.it

