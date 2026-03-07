Un milione di dollari! Sabalenka show a Indian Wells | la fuoriclasse vince poi la sorpresa addosso

Aryna Sabalenka continua a far parlare di sé non solo per il tennis giocato ma anche per ciò che accade fuori dal campo. La numero uno del ranking mondiale ha esordito nel Wta 1000 di Indian Wells con una vittoria convincente contro la giapponese Himeno Sakatsume, superata con il punteggio di 6-4 6-2. A catturare l'attenzione del pubblico e degli appassionati, però, non è stato soltanto il match. La tennista bielorussa è scesa in campo indossando un anello di diamanti da 12 carati, ricevuto pochi giorni fa dal suo compagno Georgios Frangulis, che le ha chiesto di sposarlo proprio in California. Un anello da 12 carati sul campo. Il prezioso gioiello, dal valore stimato di circa un milione di dollari, è stato notato subito durante la partita, diventando uno degli argomenti più commentati del debutto di Sabalenka nel torneo californiano.