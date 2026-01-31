L’Autorità per l’energia ha deciso di alzare i limiti di sostegno per le rinnovabili fino a 1 MW. Dal 2026, gli impianti di piccola taglia riceveranno nuovi corrispettivi minimi garantiti. La misura mira a incentivare la crescita di energie pulite e a sostenere chi investe in piccole installazioni.

L’Autorità per l’energia elettrica, il gas e il sistema idrico (ARERA) ha aggiornato i corrispettivi minimi garantiti per gli impianti di piccola taglia, con un intervento che entrerà in vigore dal 2026. Il nuovo aggiornamento, basato sull’indice Istat di aggiustamento dei prezzi al consumo, introduce un adeguamento automatico dei valori riconosciuti agli impianti fino a 1 megawatt di potenza, in linea con l’evoluzione dei costi reali del mercato energetico. L’obiettivo è garantire una remunerazione equa e sostenibile per i produttori locali di energia da fonti, in particolare per quelli che operano in contesti residenziali, agricoli o comunali. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Nuovi livelli di sostegno per rinnovabili fino a 1 MW: le modifiche previste dal nuovo aggiornamento ARERA

