Classifica Sei Nazioni rugby 2026 | l’Italia mette nel mirino il podio!

L’Italia ha ottenuto una vittoria contro l’Inghilterra nel Sei Nazioni rugby 2026, salendo a quota 9 punti e posizionandosi al quarto posto in classifica. Con questa vittoria, gli azzurri hanno superato gli inglesi, che nell’ultima giornata affronteranno la Francia, mentre l’Italia giocherà contro il Galles in trasferta. La classifica si aggiorna con questa partita e le sfide finali.

L’Italia con la vittoria sull’Inghilterra stacca proprio gli inglesi in classifica e sale a quota 9, portandosi in solitaria al quarto posto del Sei Nazioni 2026 di rugby: nell’ultima giornata gli inglesi giocheranno in Francia, mentre gli azzurri saranno ospitati dal Galles. Proprio il Galles è il fanalino di coda della classifica, ma contro l’Italia vorrà evitare il Cucchiaio di Legno ed il Whitewash: se la prima opzione è di difficile realizzazione, per la seconda c’è qualche speranza in più. L’Italia, invece, può anche puntare ad un difficilissimo terzo posto. Gli azzurri, infatti, dovranno vincere con bonus in Galles, e dovranno sperare che l’Irlanda non marchi punti in casa contro la Scozia, inoltre gli azzurri dovranno ribaltare in proprio favore la differenza punti, che al momento vede l’Italia a -24 e gli irlandesi a +16. 🔗 Leggi su Oasport.it

