Storica vittoria dell’Italia del rugby sull’Inghilterra nel Sei Nazioni | finisce 23-18 per gli Azzurri

L’Italia del rugby ha battuto l’Inghilterra nel Sei Nazioni con il punteggio di 23-18. La partita si è svolta nel 2026, segnando la prima vittoria ufficiale degli Azzurri contro gli inglesi. La sfida ha avuto inizio nel 1991, anno del primo incontro tra le due squadre. Questa vittoria rappresenta un risultato storico per il rugby italiano.

Nel 1991 ci fu il primo incontro tra le due formazioni e oggi nel 2026 arriva la prima vittoria in assoluto dell’Italrugby: è storia. Oggi, nella 4 giornata del sei nazioni, l’Italia ha sconfitto l’ Inghilterra in uno sport dove mai era riuscita a primeggiare. Italrugby, è storia: battuta l’Inghilterra. L’episodio cruciale è avvenuto al 64?, quando l’Inghilterra è rimasta in 13 per il giallo a Itoje. Il sorpasso è arrivato grazie alla meta di Marin al 72?, mentre l’Olimpico è andato in delirio al 73? grazie alla trasformazione di Garbisi, che ha portato l’Italia in vantaggio con il punteggio di 23-18. Nonostante l’assedio finale dell’Inghilterra, gli azzurri sono riusciti a resistere e hanno battuto i maestri con lo stesso punteggio, 23-18. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

LIVE Italia-Inghilterra 16-18, Sei Nazioni rugby 2026 in DIRETTA: Garbisi riporta gli azzurri a -264' Ora è l’Inghilterra che è alle corde! Cartellino giallo per Itoje e britannici in 13 per un paio di minuti 61' PIAZZATO ITALIA! Paolo Garbisi...

LIVE Italia-Inghilterra 23-18, Sei Nazioni rugby 2026 in DIRETTA: Menoncello inventa, Marin va in meta!80' TENUTO INGLESE!!!!!!!! Grande difesa azzurra sul punto d’incontro a 38" dalla fine! Grande Michele Lamaro! 78' Ora i palloni alti sono tutti...

Irlanda-Italia 20-13: gli highlights | Sei Nazioni 2026

Sei Nazioni: Italia-Inghilterra 23-18, prima storica vittoria azzurra(ANSA) - ROMA, 07 MAR - L'Italia ha battuto l'Inghilterra 23-18 (10-12) in una partita della quarta giornata del Sei Nazioni. E' la prima vittoria di sempre per la nazionale azzurra su quella inglese, ... tuttosport.com

Rugby, Italia-Inghilterra 23-18 nel Sei Nazioni: prima storica vittoria degli azzurri contro gli inglesiImpresa dell'Italia del rugby: nel Sei Nazioni, gli azzurri battono l'Inghilterra per la prima volta nella loro storia all'Olimpico, con il risultato di 23-18 grazie a una straordinaria rimonta nel ... corriere.it

