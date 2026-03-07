Rugby Sei Nazioni 2026 | l’Irlanda piega il Galles 27-17 e resta in corsa

Durante il quarto turno del Sei Nazioni 2026, l’Irlanda ha battuto il Galles con un punteggio di 27-17. La partita si è svolta in modo combattuto, con entrambe le squadre che hanno dato il massimo sul campo. L’Irlanda ha mantenuto il vantaggio fino alla fine, confermando la sua posizione in corsa nel torneo.

L’Irlanda conferma la propria forza nel quarto turno del Sei Nazioni 2026 superando il Galles al termine di una partita intensa e combattuta. I verdi partono con grande aggressività, costruendo il primo vantaggio già nei minuti iniziali, ma i gallesi restano sempre in scia e riescono a riaprire la sfida nel corso della ripresa. Nel momento decisivo, però, la squadra di casa trova le energie per allungare di nuovo e chiudere i conti, imponendosi 27-17 davanti al proprio pubblico. Avvio molto brillante dell’Irlanda nel match contro il Galles. I padroni di casa partono fortissimo e al 4’ rompono subito la linea difensiva con Robert Baloucoune, che trova un varco e mette in difficoltà la retroguardia gallese. 🔗 Leggi su Oasport.it

