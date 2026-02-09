Rue Madam Paris presenta Marvin Jumper | la capsule FW 25 26

Da lopinionista.it 9 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Rue Madam Paris presenta Marvin Jumper, la nuova capsule della collezione autunno-inverno 20252026. La linea mette insieme artigianalità italiana, un tocco di ironia e un design che si ispira all’iconico orsetto Marvin. La collezione punta a portare un mix di stile e creatività, con capi pensati per chi cerca qualcosa di originale e di qualità.

Rue Madam Paris lancia Marvin Jumper, la capsule FW 2526 che unisce artigianalità italiana, ironia e stile con l’iconico orsetto Marvin. Rue Madam Paris firma una delle proposte più originali della stagione FallWinter 2025-2026 con una capsule che unisce artigianalità, qualità e un’ironia sofisticata: nasce così il Marvin Jumper, il maglione che trasforma un classico del guardaroba in un’icona contemporanea. Protagonista assoluto è Marvin, l’orsetto simbolo del brand, amato da generazioni di donne e reinterpretato in chiave fresca, audace e irresistibilmente chic. La capsule porta Marvin nel mondo della maglieria con un linguaggio nuovo, giocoso e al tempo stesso raffinato. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

rue madam paris presenta marvin jumper la capsule fw 25 26

© Lopinionista.it - Rue Madam Paris presenta Marvin Jumper: la capsule FW 25/26

Approfondimenti su Rue Madam Paris

Maglie a treccia Gutteridge FW 25–26: eleganza e calore

La collezione Gutteridge FW 25–26 propone maglie a treccia che uniscono eleganza e calore, ideali per affrontare l’inverno con stile.

U.S. Polo Assn., debutta la collezione FW 26/27 a Pitti Uomo

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su Rue Madam Paris

Argomenti discussi: Ecco i must da mettere in cima alla shopping list di febbraio; Ecco i must da mettere in cima alla shopping list di febbraio; Dibi Milano alla Rinascente Beauty Fair; Intimissimi The Love Club San Valentino 2026.

Rue Madam Paris. Borse iconiche dal DNA funny-chicTrait d’union di tutto lo spensierato mondo Rue Madam Paris, l’amore per le località di mare più rinomate: i nomi di Cannes, Saint-Tropez, Portofino, Capri e Amalfi troneggiano su shopper e clutch; ... tgcom24.mediaset.it

Borse ecologiche ed estrose nella collezione Rue Madam ParisSede a Verona, ma animo internazionale per il brand Rue Madam Paris, progetto di due giovani ragazzi che dopo collaborazioni con marchi di fama internazionale hanno scelto di creare una collezione ... ilsole24ore.com

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.