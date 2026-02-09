Rue Madam Paris presenta Marvin Jumper | la capsule FW 25 26

Rue Madam Paris presenta Marvin Jumper, la nuova capsule della collezione autunno-inverno 20252026. La linea mette insieme artigianalità italiana, un tocco di ironia e un design che si ispira all’iconico orsetto Marvin. La collezione punta a portare un mix di stile e creatività, con capi pensati per chi cerca qualcosa di originale e di qualità.

Rue Madam Paris lancia Marvin Jumper, la capsule FW 2526 che unisce artigianalità italiana, ironia e stile con l'iconico orsetto Marvin. Rue Madam Paris firma una delle proposte più originali della stagione FallWinter 2025-2026 con una capsule che unisce artigianalità, qualità e un'ironia sofisticata: nasce così il Marvin Jumper, il maglione che trasforma un classico del guardaroba in un'icona contemporanea. Protagonista assoluto è Marvin, l'orsetto simbolo del brand, amato da generazioni di donne e reinterpretato in chiave fresca, audace e irresistibilmente chic. La capsule porta Marvin nel mondo della maglieria con un linguaggio nuovo, giocoso e al tempo stesso raffinato.

