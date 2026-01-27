Gioseppo Woman lancia Il Capriccio la nuova capsule SS26

Gioseppo Woman introduce “Il Capriccio”, la nuova capsule SS26, caratterizzata da stampe audaci e comfort elevato. Questa linea si distingue per il mix di stile e praticità, pensata per chi cerca un look originale senza rinunciare alla comodità. La collezione combina elementi fashion e funzionali, offrendo opzioni versatili per la stagione primavera-estate.

Gioseppo Woman presenta “Il Capriccio”, la capsule SS26 tra stampe audaci, ballet runner e comfort ricercato. Un’anteprima all’insegna dell’istinto. Gioseppo Woman apre la strada alla Spring Summer 2026 con una capsule che promette di lasciare il segno. Si chiama “Il Capriccio” ed è un’anteprima magnetica, sensuale e istintiva della collezione che arriverà nei prossimi mesi: un invito a vivere la moda come un desiderio libero, senza regole e senza compromessi. La capsule si distingue per l’uso di texture audaci e colori vibranti, con calzature in pelle naturale arricchite da stampe leopardate, dalmata e cow?print. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

