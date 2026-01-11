Ladri violenti rubano profumi ed aggrediscono il personale di sicurezza | ora sono in carcere

Due giovani tunisini di 20 e 21 anni sono stati arrestati dopo aver tentato di sottrarre profumi da un grande magazzino nel centro storico, aggredendo gli addetti alla sicurezza. L’episodio, avvenuto nei giorni scorsi, si è concluso con il loro fermo in custodia. L’evento evidenzia l’importanza di misure di sicurezza efficaci e di un intervento immediato delle forze dell’ordine.

