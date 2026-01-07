Manda in frantumi i vetri delle auto in sosta e ruba i soldi all' interno delle vetture | 18enne arrestato

Un 18enne è stato arrestato nella notte a Pescara dagli agenti della squadra volante per aver infranto i vetri di auto in sosta e rubato denaro all’interno. L’individuo avrebbe compiuto più furti in diverse vetture parcheggiate sul lungomare, mettendo in atto azioni di furto pluriaggravato. L’arresto si inserisce nelle operazioni di controllo e prevenzione delle attività criminali nella zona.

Ordigno esplode davanti un portone all’Arenaccia: auto danneggiate e vetri in frantumi - 30 di questa mattina la deflagrazione: danni a un portone e due auto parcheggiate in strada, in frantumi anche i vetri al primo piano. fanpage.it

Papa Leone XIV: "Quando la fragilità altrui ci penetra il #cuore, quando il dolore altrui manda in frantumi le nostre certezze granitiche, allora già inizia la pace. La #pace di #Dio nasce da un vagito accolto, da un pianto ascoltato: nasce fra rovine che invocan - facebook.com facebook

LeoneXIV: Quando la fragilità altrui ci penetra il cuore, il dolore altrui manda in frantumi le nostre certezze, inizia la pace. La pace di Dio nasce da un pianto ascoltato, fra rovine che invocano nuove solidarietà, da sogni invertono il corso della storia #Messa #N x.com

