Manda in frantumi i vetri delle auto in sosta e ruba i soldi all' interno delle vetture | 18enne arrestato

Da ilpescara.it 7 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un 18enne è stato arrestato nella notte a Pescara dagli agenti della squadra volante per aver infranto i vetri di auto in sosta e rubato denaro all’interno. L’individuo avrebbe compiuto più furti in diverse vetture parcheggiate sul lungomare, mettendo in atto azioni di furto pluriaggravato. L’arresto si inserisce nelle operazioni di controllo e prevenzione delle attività criminali nella zona.

Deve rispondere di furto pluriaggravato un 18enne fermato e arrestato dagli agenti della squadra volante la scorsa notte sul lungomare di Pescara: avrebbe messo a segno diversi colpi a danni delle auto parcheggiate mandandone in frantumi i vetri. Il giovane, per non rendersi riconoscibile. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

manda in frantumi i vetri delle auto in sosta e ruba i soldi all interno delle vetture 18enne arrestato

© Ilpescara.it - Manda in frantumi i vetri delle auto in sosta e ruba i soldi all'interno delle vetture: 18enne arrestato

Leggi anche: "Rompe i vetri delle auto e ruba all'interno": allarme furti e atti vandalici nei pressi del Carmine Vecchio

Leggi anche: Finestrini delle auto in frantumi, colto in flagrante il vandalo "seriale": 18enne fermato e denunciato

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

manda frantumi vetri autoManda in frantumi i vetri delle auto in sosta e ruba i soldi all'interno delle vetture: 18enne arrestato - Al momento dell'arresto avrebbe indossat un passamontagna e avrebbe avuto con sé un caccia ... ilpescara.it

Ordigno esplode davanti un portone all’Arenaccia: auto danneggiate e vetri in frantumi - 30 di questa mattina la deflagrazione: danni a un portone e due auto parcheggiate in strada, in frantumi anche i vetri al primo piano. fanpage.it

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.