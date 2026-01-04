Paura al mercato ruba una mannaia dalla macelleria e semina il panico fra le persone

Un episodio di tensione si è verificato al mercato locale, dove un uomo ha sottratto una mannaia dal banco della macelleria, creando timore tra i presenti. L’individuo ha poi agitato l’arma in modo minaccioso, generando un breve stato di panico tra i clienti e i commercianti. La situazione è stata prontamente gestita dalle forze dell’ordine, che hanno assicurato la sicurezza e ristabilito la calma.

Roma, paura al Mercato Esquilino: 37enne ruba una mannaia dal banco macelleria e fugge in strada - Al Mercato Esquilino un 37enne ruba una mannaia da 50 cm e fugge armato in via Principe Amedeo: bloccato dai Carabinieri e arrestato. ilquotidianodellazio.it

Ruba mannaia al macellaio e fugge in strada brandendola, paura al mercato Esquilino - Momenti di panico, ieri mattina, all'interno del mercato romano dell' Esquilino dopo che un uomo ha spintonato violentemente il titolare di un banco macelleria, intento a servire ... msn.com

