Paura al mercato ruba una mannaia dalla macelleria e semina il panico fra le persone

Da fanpage.it 4 gen 2026

Un episodio di tensione si è verificato al mercato locale, dove un uomo ha sottratto una mannaia dal banco della macelleria, creando timore tra i presenti. L’individuo ha poi agitato l’arma in modo minaccioso, generando un breve stato di panico tra i clienti e i commercianti. La situazione è stata prontamente gestita dalle forze dell’ordine, che hanno assicurato la sicurezza e ristabilito la calma.

Panico al mercato dopo che un uomo ha rubato un mannaia dal banco macelleria e ha iniziato a brandirla verso le persone: cosa è successo. 🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

