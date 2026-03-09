Ruba una valigia e spacca una portiera a testate | calci e pugni ai poliziotti

Un giovane di 26 anni, residente in provincia di Brescia e con diversi precedenti, è stato arrestato dalla Polizia di Stato dopo aver rubato una valigia da un treno e aver aggredito gli agenti intervenuti. L’uomo ha anche danneggiato una portiera colpendola con calci e pugni durante l’arresto. L’episodio si è verificato in una stazione ferroviaria.

Il malvivente – un bresciano di 26 anni – ha reagito con calci e pugni contro gli agenti, costretti a usare lo spray urticante per bloccarlo a seguito di un furto Un giovane bresciano di 26 anni, residente in provincia e con numerosi precedenti alle spalle, è stato arrestato dalla Polizia di Stato dopo aver rubato bagagli a bordo di un treno e aver poi aggredito gli agenti intervenuti. Il ragazzo, già condannato in passato per estorsione, è stato fermato nei giorni scorsi dagli operatori del Commissariato “Carmine”. L’intervento è scattato dopo una segnalazione al 112. A chiamare una donna residente in Veneto: denunciava il furto della propria valigia, avvenuto qualche ora prima mentre viaggiava su un treno nei pressi della stazione ferroviaria di Brescia. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

