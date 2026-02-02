Prende a calci e pugni in viso una donna poi ferisce tre poliziotti che tentano di bloccarlo

Un uomo ha scatenato il caos alla stazione di Padova. Prima ha preso a calci e pugni una donna sul viso, poi si è scagliato contro i poliziotti intervenuti per fermarlo, ferendone tre nel tentativo di bloccarlo. La scena è finita con l’arrivo delle forze dell’ordine e la sua successiva cattura.

Secondo quanto ricostruito, un cittadino ha chiamato il 118 dicendo che una donna era stata aggredita e aveva delle ferite al volto.

