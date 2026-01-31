In diretta dopo la partita, Antonio Conte ha annunciato che Giovanni Di Lorenzo si è rotto il crociato. Il tecnico del Napoli ha confermato che il difensore rischia di stare fuori a lungo e ha aggiunto che il mercato è ancora bloccato. La notizia scuote la squadra e i tifosi, che speravano in un ritorno rapido in campo. Ora bisognerà attendere gli esami ufficiali, ma la perdita di Di Lorenzo rappresenta un colpo importante per il Napoli.

CONTE: “DI LORENZO KO E MERCATO BLOCCATO”. Nel post-partita di Napoli-Fiorentina, Antonio Conte ha confermato la diagnosi peggiore per Giovanni Di Lorenzo: “Sembra la rottura del crociato”. Il tecnico ha poi scatenato una polemica durissima contro i calendari (“Stanno ammazzando i giocatori per il dio denaro”) e contro le regole del calciomercato. Conte ha rivelato un paradosso finanziario: il Napoli avrebbe 240 milioni di euro in cassa, ma il mercato sarebbe “bloccato” a causa delle restrizioni sulle liste e sui vivai, impedendo di rinforzare una rosa decimata dagli infortuni mentre le rivali (spesso indebitate) continuano ad acquistare. 🔗 Leggi su Napolissimo.it

© Napolissimo.it - Napoli, la furia di Conte in diretta: “Di Lorenzo si è rotto il crociato. E sul mercato…”

Approfondimenti su Napoli Fiorentina

Durante la partita tra Napoli e Fiorentina, il tecnico degli azzurri, Luciano Spalletti, ha espresso preoccupazione per le condizioni di Giovanni Di Lorenzo.

Dopo la vittoria contro la Fiorentina, Antonio Conte si sfoga.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su Napoli Fiorentina

Argomenti discussi: Hojlund e Vergara a terra, era rigore? Furia Conte in Juventus-Napoli. Cos'è successo; Cambio in corsa delle regole per far fare mercato al Napoli? Caos in Lega, la furia di Inter, Juventus e Milan; Napoli-Chelsea 2-3, pagelle - È tornato Juan Jesus che dispensa doni. Conte aveva previsto tutto mesi fa Il tecnico aveva ridimensionato la portata del mercato. Vergara si tappi le orecchie come Ulisse. Buongiorno è il migliore là dietro. Di Fabrizio d'Esposito; Dietro le quinte di Juventus - Napoli Streaming | DAZN IT.

Napoli, Conte furioso: lo sfogo sul mercato e la rivelazione sull’infortunio di Di Lorenzo. E tira in ballo anche la JuveNapoli, Conte è una furia dopo il match con la Fiorentina: lo sfogo sul mercato e la rivelazione sull’infortunio di Di Lorenzo. E tira in ballo anche la Juventus ... sport.virgilio.it

Napoli-Fiorentina, Di Lorenzo infortunio e lacrime: la reazione dei compagni. Conte vive un incubo, anche Gattuso in ansiaNapoli-Fiorentina, Di Lorenzo infortunio e lacrime: la reazione dei compagni. Conte vive un incubo, anche Gattuso in ansia ... sport.virgilio.it

Conte è una furia nonostante la vittoria Le sue parole dopo Napoli Fiorentina - facebook.com facebook

#Napoli, #Conte è una furia: "Giocare così tanto ammazza i ragazzi, sono troppo inca***ato per #DiLorenzo, il crociato è traumatico. Siamo l'unica società che ha 240 milioni in cassa e ci bloccano il mercato. Fantastico, i numeri uno" x.com