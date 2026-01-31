Napoli la furia di Conte in diretta | Di Lorenzo si è rotto il crociato E sul mercato…
In diretta dopo la partita, Antonio Conte ha annunciato che Giovanni Di Lorenzo si è rotto il crociato. Il tecnico del Napoli ha confermato che il difensore rischia di stare fuori a lungo e ha aggiunto che il mercato è ancora bloccato. La notizia scuote la squadra e i tifosi, che speravano in un ritorno rapido in campo. Ora bisognerà attendere gli esami ufficiali, ma la perdita di Di Lorenzo rappresenta un colpo importante per il Napoli.
CONTE: “DI LORENZO KO E MERCATO BLOCCATO”. Nel post-partita di Napoli-Fiorentina, Antonio Conte ha confermato la diagnosi peggiore per Giovanni Di Lorenzo: “Sembra la rottura del crociato”. Il tecnico ha poi scatenato una polemica durissima contro i calendari (“Stanno ammazzando i giocatori per il dio denaro”) e contro le regole del calciomercato. Conte ha rivelato un paradosso finanziario: il Napoli avrebbe 240 milioni di euro in cassa, ma il mercato sarebbe “bloccato” a causa delle restrizioni sulle liste e sui vivai, impedendo di rinforzare una rosa decimata dagli infortuni mentre le rivali (spesso indebitate) continuano ad acquistare. 🔗 Leggi su Napolissimo.it
