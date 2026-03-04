Mpa e Forza Italia a Roma per sciogliere il nodo candidato sindaco l' Area Progressista con Michele Sodano

A Roma, Mpa e Forza Italia sono presenti per definire il candidato sindaco, mentre l’Area Progressista si prepara a ufficializzare Michele Sodano di Controcorrente come loro rappresentante unico. La decisione dovrebbe essere confermata domani, segnando un passo importante nel panorama politico locale. La riunione si concentra sulla scelta definitiva del candidato che rappresenterà le rispettive forze alle prossime elezioni comunali.

Mentre il partito Socialista propone la candidatura di Nuccio Dispenza chiedendo alla coalizione di sostenerlo, tutti gli occhi sono puntati sull'incontro nella capitale di un pezzo di Centrodestra con Fratelli d'Italia Dovrebbe aversi domani la conferma che Michele Sodano di Controcorrente sarà il candidato unico dell’Area Progressista. Non è stato ufficializzato oggi perché l’incontro del tavolo fissato per concordare delle candidature uniche in tutta la Sicilia non si è potuto svolgere per assenza di alcuni componenti. Tornerà a riunirsi domani. Se dovesse sciogliersi il nodo su Messina, allora quasi certamente ad Agrigento la coalizione convergerebbe tutta su Michele Sodano. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

Amministrative: Mpa, Fi e Fdi senza "se" e senza "ma" hanno il candidato sindaco: è Lillo SodanoL'ex assessore regionale Roberto Di Mauro: "Lega e Nuova Dc devono ancora dimostrare perché non accettano l'uomo scelto dalla maggioranza.

Niente Campo Largo per Controcorrente di Ismaele La Vardera, Michele Sodano è il candidato sindacoIl movimento creato dal deputato Ars, ex Iena, andrà da solo alle amministrative di primavera.

Una raccolta di contenuti su Forza Italia.

Temi più discussi: Mpa ricuce, Forza Italia si divide: la nuova sfiducia al sindaco di Lentini nasce nel caos; Forza Italia a Caltanissetta prende le distanze dal deputato Mancuso: Tesauro guida la svolta etica; Amministrative 2026, in settimana il momento della verità per il centrodestra; Schifani verso il bis tra tensioni nella maggioranza e nodo Sanità.

Mpa e Forza Italia a Roma per sciogliere il nodo candidato sindaco, l'Area Progressista con Michele SodanoMentre il partito Socialista propone la candidatura di Nuccio Dispenza chiedendo alla coalizione di sostenerlo, tutti gli occhi sono puntati sull'incontro nella capitale di un pezzo di Centrodestra co ... agrigentonotizie.it

Mpa ricuce, Forza Italia si divide: la nuova sfiducia al sindaco di Lentini nasce nel caosA Lentini la politica assomiglia sempre più a una partita a scacchi giocata su una scacchiera che cambia forma a ogni mossa. Sfumata la prima mozione di sfiducia contro il […] ... blogsicilia.it

Nuovo delegato comunale di Forza Italia a Floridia facebook

Referendum Giustizia: Forza Italia Spagna chiama al voto gli italiani di Madrid, “Le ragioni del SI” x.com