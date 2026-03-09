Otto club Rotary di Siracusa hanno avviato una collaborazione a Pachino, focalizzata sulla promozione delle eccellenze locali e sulla salute. Il progetto, promosso dal Distretto 2110 del Rotary International, coinvolge diverse realtà delle province siciliane e di Malta, con l’obiettivo di valorizzare le risorse del territorio attraverso iniziative congiunte. La collaborazione si concentra sulla promozione delle eccellenze e sulla tutela della salute pubblica.

Il Distretto 2110 del Rotary International ha lanciato un’iniziativa di valorizzazione delle eccellenze territoriali che sta coinvolgendo le province siciliane e Malta. La tappa siracusana si è svolta domenica 8 marzo nello storico Palmento di Rudinì a Pachino, con la partecipazione attiva di otto club locali. L’obiettivo è mettere in luce le risorse economiche e sociali della regione, sostenendo al contempo la raccolta fondi per la Rotary Foundation. L’evento non è isolato ma fa parte di un calendario più ampio che porterà il progetto fino al 7 giugno. La giornata ha unito l’attività di service alla promozione dei prodotti tipici, creando un modello di collaborazione tra istituzioni, associazioni e mondo scolastico. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Rotary Siracusa: 8 club uniscono eccellenze e salute a Pachino

Articoli correlati

Siracusa, a Pachino una docente aggredita da un genitore durante un incontro a scuola Un grave episodio di violenza si è verificato all’interno dell’Istituto comprensivo “Vitaliano Brancati” di Pachino, in provincia di Siracusa, dove...

Rotary Club, Domeniche della Salute: prossimo appuntamento il 25 gennaioTempo di lettura: < 1 minuto Proseguono gli appuntamenti con le Domeniche della salute, una serie di eventi pensati per il cittadino e volti...

Aggiornamenti e notizie su Rotary Siracusa

Discussioni sull' argomento Eccellenze del gusto e solidarietà, il Rotary fa tappa nel Siracusano al Palmento di Rudinì; Rotary, al Palmento di Rudinì la tappa aretusea del progetto sulle eccellenze del territorio.

Il Distretto Rotary 2110, il Rotary Club Siracusa e il Panathlon Siracusa protagonisti di una nuova iniziativa di solidarietàIl Distretto Rotary 2110, il Rotary Club Siracusa ed il Panathlon Siracusa protagonisti di una nuova iniziativa di solidarietà. Grazie alla preziosa collaborazione di: Circolo Canottieri Ortigia 1928, ... siracusanews.it

Siracusa, incontro del Rotary sul referendum del 22 e 23 marzoIl dibattito si é poi incentrato sul tema dell’Alta Corte di Disciplina, organo del tutto inedito, ed i relatori hanno espresso le proprie osservazioni in merito, peraltro non così distanti tra loro ... siracusanews.it

A Pachino la tappa siracusana del progetto del Distretto 2110 del Rotary dedicato alle eccellenze del territorio, tra service, valorizzazione dei prodotti locali e raccolta fondi per la Rotary Foundation #Rotary - facebook.com facebook