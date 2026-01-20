Rotary Club Domeniche della Salute | prossimo appuntamento il 25 gennaio

Il Rotary Club Benevento, sotto la guida del presidente Raffaele Pilla, continua a promuovere le Domeniche della Salute, incontri dedicati alla prevenzione e al benessere dei cittadini. Il prossimo appuntamento è previsto per il 25 gennaio, offrendo un’occasione per approfondire temi di interesse sanitario e sensibilizzare la comunità sull’importanza delle pratiche preventive. Questi eventi rappresentano un impegno costante del club verso la promozione della salute pubblica.

Tempo di lettura: < 1 minuto Proseguono gli appuntamenti con le Domeniche della salute, una serie di eventi pensati per il cittadino e volti soprattutto alla prevenzione, promossi dal Rotary Club Benevento presieduto da Raffele Pilla. Quest’ anno le visite pneumologiche effettuate dalla dott.ssa Mariagioconda Zotti, Specialista Pneumologa dell’ Ospedale S.M. Goretti di Latina e Medico esperto in Medicina del Sonno, saranno incentrate prevalentemente sui disturbi respiratori del sonno (OSAS – Sindrome delle Apnee Ostruttive del Sonno), la cui mancata diagnosi espone i pazienti al rischio di sviluppare patologie cardiovascolari o di incorrere in incidenti stradalisul lavoro da colpo di sonno. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Rotary Club, Domeniche della Salute: prossimo appuntamento il 25 gennaio Rotary, domeniche della salute: Ecg, il 28 dicembre nuova tappa del programma di prevenzioneIl Rotary Club Benevento, sotto la guida del presidente Raffaele Pilla, prosegue con le iniziative delle Domeniche della salute, dedicate alla prevenzione e alla sensibilizzazione dei cittadini. Prende il via la terza edizione di Benevento in Salute: primo appuntamento il 25 gennaioPrende il via la terza edizione di Benevento in Salute, un evento promosso dall’Amministrazione Mastella e dalle Commissioni Politiche Sociali e Sanitarie. Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video. Argomenti discussi: Prevenzione gratuita, a Pompei tornano le Domeniche della Salute; Le attività del Rotary Club Forlì: dalla presentazione della grande mostra sul Barocco alla solidarietà alla mensa della Caritas; EducAzione Finanziaria: grande partecipazione al seminario del Rotary Club di Benevento; 18-19 gennaio 2026: cerimonia di San Bassiano. EducAzione Finanziaria: grande partecipazione al seminario del Rotary Club di Benevento - Si è svolto ieri, domenica 18 gennaio, presso l’Hotel Lemi di Torrecuso, il seminario promosso dal Rotary Club di Benevento, presieduto da Raffaele Pilla, e presentato dal Gruppo Alleanza Assicurazion ... ntr24.tv Marsala, l’Interact Club in piazza per una domenica di solidarietà - Domenica mattina, a partire dalle 11, Piazza della Repubblica ha ospitato un’iniziativa di solidarietà promossa dall’Interact Club Marsala. Quarantotto giovani soci hanno allestito un buffet di dolci ... tp24.it Gelbison e Rotary Club Vallo della Lucania insieme per la prevenzione: visite gratuite per i giovani Venerdì 23 gennaio, dalle ore 15:00 alle ore 18:00, presso il Centro FKT di Vallo, la Gelbison, in collaborazione con il Rotary Club di Vallo della Lucania, facebook

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.