La Questura ricorda Giovanni Palatucci alla Cittadella della Pace di Rondine

La Questura di Arezzo ha organizzato questa mattina una cerimonia semplice ma significativa alla Cittadella della Pace di Rondine, per ricordare Giovanni Palatucci. Scomparso nel 1945 a Dachau, Palatucci è stato onorato da autorità e cittadini in un momento di riflessione e memoria.

Arezzo, 11 febbraio 2026 – Un momento sobrio ma carico di valore quello vissuto oggi a Rondine per rendere omaggio a Giovanni Palatucci, scomparso il 10 febbraio 1945 ne l campo di sterminio di Dachau. Ogni anno, nella Cittadella della Pace, la sua figura viene ricordata attraverso un'iniziativa che invita alla riflessione e rinnova il significato del suo operato. La memoria di Palatucci è custodita simbolicamente dall'ulivo piantato nel borgo, a testimonianza di una vita spesa in difesa della dignità umana. Il suo impegno profuso per la salvaguardia dell'umanità che ha permesso a numerosi ebrei di essere salvati dall'Olocausto gli è valso per il riconoscimento di "Giusto tra le Nazioni" e la proclamazione a "Servo di Dio".

